Форвард Новой Зеландии: не терпится броситься в бой с Россией

Нападающий сборной Новой Зеландии Крис Вуд поделился ожиданиями от стартового матча Кубка конфедераций с Россией, который состоится 17 июня.
«Это уникальная возможность. Именно для этого мы так упорно работаем. Для этого проделываем непростые путешествия на родину, где проводим тяжёлые матчи. Мы жаждем выступлений на таких больших турнирах. Ребятам не терпится броситься в бой. Мы к нему готовы», — приводит слова Вуда официальный сайт ФИФА.
Сборная Новой Зеландии на Кубке конфедераций попала в группу А, вместе с Россией, Португалией и Мексикой.
Расписание турнира можно посмотреть на «Чемпионате».