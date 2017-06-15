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Агент: в «Барселоне» никто Турану не говорил, что на него не рассчитывают

15 июня 2017, четверг. 07:39. Футбол

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран может продолжить выступление в каталонском клубе. Об этом сообщил агент турецкого футболиста Ахмед Булут.

«В «Барселоне» никто Турану не говорил, что на него не рассчитывают. Со мной из клуба также никто не контактировал на этот счёт. Так что в данный момент наши планы связаны с тем, что он останется в «Барселоне» и в следующем сезоне. Я сам до сегодняшнего дня не проводил переговоров ни с одним клубом насчёт Турана. Но если в «Барселоне» нам скажут, что не рассчитывают на Турана, то это уже будет другая история», — приводит слова Булута Cope.

Контракт Турана с испанским грандом рассчитан до лета 2020 года.

Источник: COPE Сообщить об ошибке
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ФК Барселона Арда Туран
Новости. Футбол
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