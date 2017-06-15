В «Реале» советуют Роналду заплатить штраф, чтобы избежать излишней волокиты

В мадридском «Реале» советуют нападающему команды Криштиану Роналду заплатить штраф, чтобы избежать излишней волокиты в суде, некоторых нежелательных последствий и не быть постоянно объектом внимания для СМИ, сообщает AS.
Испанская прокуратура подала в суд заявление на футболиста сборной Португалии, обвиняя его в уклонении от выплаты налогов на сумму € 14,7 млн в период с 2011 по 2014 год. В частности, пресса сообщает, что футболист сделал это посредством общественной организации, которую создал в 2010 году. Роналду обвиняется в неуплате тех денег, которые получал от своих имиджевых прав. В целом же игрок обвиняется в четырёх преступлениях против налоговых органов Испании.
Ранее «Реал» выступил с официальным заявлением, в котором говорится, что клуб верит в полную невиновность игрока.