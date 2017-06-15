«Челси» потребовал от «Ливерпуля» £ 10 млн за переход Соланке

«Челси» рассчитывает получить от «Ливерпуля» компенсацию в размере £ 10 млн за форварда Доминика Соланке, сообщает Evening Standard.
Напомним, 19-летний футболист отказался продлевать контракт с лондонским клубом и согласовал условия соглашения с красными. В связи с тем что Соланке не достиг 24-летнего возраста, «Ливерпуль» будет вынужден заплатить «Челси» за его трансфер, несмотря на то что форвард переходит в мерсисайдскую команду на правах свободного агента.
Изначально речь шла примерно о £ 3 млн, но после того как 19-летний Соланке был признан лучшим игроком молодёжного чемпионата мира, прошедшего в Южной Корее, «Челси» существенно повысил свои требования.
Если клубы не смогут договориться полюбовно, сумму компенсации определит трибунал.