Каранка: уверен, многим, переживающим за «Реал», не хватает Моуринью

Аитор Каранка, бывший помощник экс-наставника мадридского «Реала» Жозе Моуринью, считает, что значение работы португальского специалиста в «Королевском клубе» переоценить невозможно. Сам Каранка покинул «Королевский клуб» вместе с Моуринью в 2013 году.
«Моей семье часто приходилось сталкиваться с очень негативными моментами, когда я работал в «Реале» вместе с Моуринью. Были проявления неуважения. Но я всего лишь хотел делать лучшее для «Реала» и Моуринью. Уверен, многим, переживающим за «Реал», не хватает Моуринью», — приводит слова Каранки Cadena Ser.
Моуринью, работающий ныне у руля «Манчестер Юнайтед», возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. В своём последнем сезоне у руля «сливочных» он конфликтовал со многими игроками команды. Когда бывший голкипер и капитан команды Икер Касильяс вернулся в строй после травмы руки, Моуринью посадил его на скамейку запасных, отдавая предпочтение Диего Лопесу.