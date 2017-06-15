«Зенит» объявил о подписании контракта со своим воспитанником Богаевым

«Зенит» объявил о подписании соглашения с полузащитником Дмитрием Богаевым, который является воспитанником петербуржцев. Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано на три года.
Богаев дебютировал в молодёжном составе сине-бело-голубых в 2012 году, с 2013 года выступал за «Зенит-2», в сентябре 2015-го провёл первую игру в главной команде «Зенита» и в общей сложности принял участие в 7 играх, в том числе в Лиге чемпионов.
Летом 2016 года хавбек подписал контракт с литовской «Палангой» и оттуда перешёл на правах аренды в «Тосно», вместе с которым вышел в Премьер-Лигу. На счету Богаева 24 матча в сезоне-2016/17 в рамках ФНЛ.
«Зенит» поздравляет Дмитрия Богаева с возвращением и желает успехов в составе родной команды!» — говорится на официальном сайте клуба.