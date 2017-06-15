Хавбек сборной Мали Самба Сов может перейти в московское «Динамо»

Полузащитник сборной Мали Самба Сов попал в сферу интересов московского «Динамо». L’Equipe сообщает, что в ближайшее время 28-летний футболист, который находится в статусе свободного агента, прибудет в Москву. Сов подпишет двухлетний контракт с возможностью продления ещё на год.
В минувшем сезоне малийский полузащитник выступал за «Кайсериспор». В турецкой Суперлиге Сов принял участие в 25 матчах и забил 2 гола. При этом хавбек заработал 7 жёлтых и 1 красную карточку.
Ранее Самба Сов также выступал за «Ланс» и «Карабюкспор».
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