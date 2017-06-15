Агент Мораты прибыл в Мадрид, чтобы договориться о переходе игрока в «МЮ»

Футбольный агент Хуанма Лопес, представляющий интересы нападающего «Реала» Альваро Мораты, прибыл в Мадрид, чтобы договориться со «сливочными» о переходе 24-летнего форварда в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Marca.
Посредник посетил офис «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» в надежде убедить руководство снизить трансферную сумму. Ранее мадридцы сообщили, что не продадут Морату дешевле чем за € 90 млн.
В то же время английские СМИ предполагают, что «Реал» может пойти на уступки и отпустить испанского нападающего за € 75-80 млн.
«Реал» не расстанется с Моратой за менее чем € 90 млн