И. Денисов, которым интересуется «Зенит», отправился на сборы с «Локомотивом»

Полузащитник Игорь Денисов, в услугах которого заинтересован «Зенит», отправился на сборы вместе с «Локомотивом», с которым связан контрактными обязательствами. 15 июня «железнодорожники» вылетели в Австрию, где будут работать до 1 июля, говорится на официальной странице столичного клуба в «Твиттере».
В рамках зарубежного сбора «Локомотив» проведёт три контрольных матча. 22 июня «железнодорожники» сыграют со словенским клубом «Рудар Веленье» (начало — в 18:30 мск). 26 июня «Локомотиву» будет противостоять команда из Сербии «Раднички Ниш» (18:30 мск). А 30 июня москвичи проведут заключительную контрольную игру сборов — с хорватским клубом «Риека» (19:00 мск).
Все матчи будут транслироваться на официальном канале «Локомотива» в YouTube
Фото также доступно в «Твиттере»