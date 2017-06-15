Дель Боске: Мората? Каждый выберет то, что подойдёт ему в наибольшей степени

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске поделился мнением о будущем нападающего мадридского «Реала» Альваро Мораты. Футболист национальной команды хочет покинуть ряды «Королевского клуба» в поисках большей игровой практики.
«Мората? Ну, каждый выберет то, что подойдёт ему в наибольшей степени. Ему и клубу», — приводит слова дель Боске AS.
Ранее сообщалось, что агент Мораты Хуанма Лопес прибыл в Мадрид, чтобы договориться с руководством «Королевского клуба» о переходе 24-летнего форварда в «Манчестер Юнайтед».