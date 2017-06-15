Вратарь Будаков покинул «Амкар»

«Амкар» покинул голкипер команды Александр Будаков, у которого закончился действующий контракт с пермским клубом. В прошлом сезоне 32-летний вратарь не провёл в РФПЛ ни одного матча.
«Приглашая Сашу, мы сделали правильный выбор. Он добросовестно тренировался, благодаря ему в нашей вратарской команде сохранялась очень позитивная атмосфера, а главное – он всегда был готов выйти на поле. Но за этот год вратарская линия «Амкара» претерпела серьёзные изменения, и сейчас нам нужен не просто крепкий запасной голкипер, а человек, который составит Дмитрию Хомичу конкуренцию за место в основе.
Надеюсь, в ближайшее время мы объявим о трансфере такого голкипера. А Александру Будакову хочется сказать самые добрые слова благодарности за совместную работу и пожелать ему всяческих успехов", — цитирует исполнительного директора «Амкара» Дениса Маслова пресс-служба «Амкара».