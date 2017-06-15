Д. Суарес: Бельерин хочет в «Барселону», но ощущает сильную связь с «Арсеналом»

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин хотел бы играть в «Барселоне», о чём сообщил полузащитник каталонского клуба Денис Суарес. Однако у Бельерина есть некоторые сомнения.
«Я говорил с ним. Бельерин хочет в «Барселону», но одновременно ощущает сильную связь с «Арсеналом». Ведь этот клуб предоставил ему шанс проявить себя. Он в непростой ситуации, так как «Арсенал» сделал на него ставку и способствовал тому, чтобы он стал сильным игроком. Решение должны принимать он и «Арсенал», но дай бог, чтобы Эктор перешёл в нашу команду. Он мой друг», — цитирует Суареса AS.
Бельерин ждёт переговоров «Барселоны» с «Арсеналом» насчёт его перехода