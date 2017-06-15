«Зенит» отправился на сбор в Австрию без Дзюбы

Тренерский штаб «Зенита» вызвал на первые сборы, которые пройдёт в Австрии, 27 футболистов. Сегодня футболисты петербургского клуба отправились в Зальцбург. Отметим, что в составе делегации отсутствует нападающий Артём Дзюба.
Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Максим Рудаков, Егор Бабурин, Никита Гойло.
Защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Иван Новосельцев, Доменико Кришито, Бранислав Иванович, Никита Каккоев, Максим Карпов, Дмитрий Богаев, Данил Круговой.
Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Йоан Молло, Олег Шатов, Роберт Мак, Кирилл Капленко, Дмитрий Кириллов.
Нападающие: Александр Кокорин, Николай Прудников, Лука Джорджевич.
«Зенит» будет тренироваться в австрийском Гоинге до 28 июня и проведет серию товарищеских игр. Лука Джорджевич, Роберт Мак и Бранислав Иванович присоединятся к команд 21 июня.