Решение о будущем Доннаруммы в «Милане» может быть принято 15 июня

Решение о будущем голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы в клубе может быть принято сегодня. Агент 18-летнего футболиста Мино Райола в Милане встретится с руководством россонери.
Gazzetta dello Sport сообщает, что «Милан» по-прежнему предлагает вратарю подписать пятилетний контракт с окладом € 4 млн за сезон и возможностью роста зарплаты до € 5 млн. Однако агент Доннаруммы недоволен тем, что на его клиента оказывается общественное давление.
Райола хочет, чтобы в контракте была прописана сумма отступных в размере € 10 млн. Данный пункт может быть активирован, если «Милан» не попадёт в Лигу чемпионов.
В услугах Джанлуиджи Доннаруммы заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «ПСЖ».