Главный тренер сборной Южной Кореи уволен со своего поста

Главный тренер сборной Южной Кореи Ули Штилике был уволен со своего поста, сообщает Reuters. Немецкий специалист покинул пост после поражения своей команды в матче отборочного раунда к чемпионату мира 2018 года от команды Катара (2:3).
Штилике работал на посту наставника сборной Южной Кореи с сентября 2014 года. Тогда он сменил Хона Мён-Бо, который покинул свою команду после неудачного выступления на чемпионате мира – 2014.
Контракт Штилике действовал до завершения чемпионата мира – 2018 в России.