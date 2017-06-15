Сборная Германии отправилась в Сочи на первый матч Кубка конфедераций

Сборная Германии отправилась в Сочи для участия в Кубке конфедераций — 2017. Немецкая команда будет базироваться в Сочи, где и проведёт стартовый матч на турнире с командой Австралии. Эта встреча состоится 19 июня на стадионе «Фишт».
«Подготовка к России: изучаю информации о стране и людях. Следующая остановка: Сочи», — написал в «Твиттере» вратарь немецкой команды Марк-Андре тер Штеген.
Кроме матча с командой Австралии немецкая сборная на групповом этапе встретится с командами Чили и Камеруна.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «Твиттере».