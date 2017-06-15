На стадионе «СКА-Хабаровск» начались работы по ремонту футбольного поля

На стадионе имени Ленина в Хабаровске, где проводит свои домашние матчи «СКА-Хабаровск», начались технические работы по ремонту футбольного поля. Данное мероприятие проходит под эгидой ликвидации замечаний комиссии РФПЛ.
«В настоящий момент клубом приложены все усилия для того, чтобы СКА играл все свои домашние матчи в Хабаровске», — говорится в официальном «Инстаграме» дальневосточного клуба.
По итогам прошлого сезона хабаровская команда заслужила право участвовать в РФПЛ в сезоне-2017/18.
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