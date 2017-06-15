Алвеш: спасибо России, Санкт-Петербургу и «Зениту»

Бывший защитник «Зенита» Бруну Алвеш, который в составе сборной Португалии готовится к Кубку конфедераций, вспомнил о времени, проведённом в питерском клубе. В России футболист играл с 2010 по 2013 год. На счету Алвеша 101 матч за «Зенит», 3 гола и 1 результативный пас. Ныне 35-летний португалец защищает цвета шотландского клуба «Рейнджерс».
«Зенит»? Они всегда хорошо относились ко мне, предоставили лучшие условия, чтоб я хорошо играл. У меня хорошие воспоминания. Спасибо России, спасибо Санкт-Петербургу, спасибо «Зениту», — цитирует Алвеша Noticias ao Minuto.
Кубок конфедераций пройдёт в России с 17 июня по 2 июля. Расписание турнира можно посмотреть на «Чемпионате»