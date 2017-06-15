Сборная России готовится к матчу с Новой Зеландией в полном составе

Сборная России продолжает подготовку к первому матчу Кубка конфедераций с Новой Зеландией. Встреча состоится 17 июня. Сегодня, 15 июня, подопечные Станислава Черчесова провели последнюю тренировку перед вылетом в Санкт-Петербург, где и состоится матч. Участие в занятии приняли все футболисты, которые есть в распоряжении главного тренера.
Кубок конфедераций пройдёт в России с 17 июня по 2 июля. Сборная России попала в группу А, куда помимо Новой Зеландии входят Португалия и Мексика. Расписание турнира можно посмотреть на «Чемпионате».
«Нам всё равно, кого обыгрывать в первом матче Кубка конфедераций»
4 тысячи зрителей посетили открытую тренировку сборной России. Головин и Камболов рассказали, каково тренироваться на глазах у фанатов.