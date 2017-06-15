Ван Бастен: на КК хотим избежать явных ошибок арбитров с голами и удалениями

В Санкт-Петербурге в рамках Кубка конфедераций, который стартует 17 июня, проходит пресс-конференция на тему правил игры и системы видеопомощи арбитрам (VAR). В ней принимают участие директор ФИФА по развитию Марко ван Бастен, глава судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка и глава департамента ФИФА по новым технологиям Йоханнес Холсмюллер.
«Видеосудьи будут смотреть эпизоды с нескольких углов. Не всегда хорошо видно эпизод с той или иной точки. Просто нужно выбрать лучший угол обзора. Максимум у нас будут 30 камер на стадионах, и судьи получат возможность посмотреть повтор с любой из них», — передаёт слова Бузакки корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Высказался по поводу видеопомощи арбитрам и директор ФИФА по развитию Марко ван Бастен.
«Конечно, бывают спорные моменты. Идеальных решений не бывает никогда. Но мы хотим избежать в первую очередь явных ошибок арбитров с голами и красными карточками», – сказал ван Бастен.