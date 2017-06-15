Каранка: Мората будет особенным футболистом для английского футбола

Бывший главный тренер «Мидлсбро» Аитор Каранка считает, что нападающий мадридского «Реала» Альваро Мората способен добиться больших успехов в чемпионате Англии. Морату Каранка знает не понаслышке, поскольку работал с ним в «Королевском клубе», когда был помощником экс-наставника «сливочных» Жозе Моуринью.
«Мората будет особенным футболистом для английского футбола. Он способен заиграть в любой команде», — приводит слова Каранки Cadena Ser.
Ранее сообщалось, что агент Мораты Хуанма Лопес прибыл в Мадрид, чтобы договориться с руководством «Королевского клуба» о переходе 24-летнего форварда в «Манчестер Юнайтед».