Сумма отступных в новом контракте де Врея с «Лацио» составит € 20 млн

Защитник «Лацио» Стефан де Врей может продлить контракт с римлянами. Об этом говорится на сайте итальянского журналиста Ди Марцио.
Ожидается, что 25-летний голландец поставит подпись под улучшенным контрактом. Сумма отступных за де Врея составит € 20 млн. В услугах защитника заинтересованы «Интер» и «Манчестер Юнайтед».
Контракт де Врея с «Лацио» действует до лета 2018 года. В минувшем сезоне Стефан принял участие в 31 официальном матче за римский клуб, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. В «Лацио» де Врей играет с 2014 года.
«Лацио» планирует приобрести Жемерсона, если расстанется с де Вреем