Тарасов: для меня Кубок конфедераций — это турнир, который нужно выиграть

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов рассказал, насколько национальная команда готова к Кубку конфедераций, а также поделился ожиданиями от первого матча с Новой Зеландией. Встреча состоится 17 июня.
«Я думаю, мы готовы к Кубку конфедераций. Мы хорошо поработали на сборах в Австрии. Поэтому состояние хорошее, все ребята готовы и ждут начала турнира. Настроение в команде хорошее, мы провели два неплохих контрольных матча, которыми остались довольны.
Что для меня Кубок конфедераций? В первую очередь это турнир, который нужно выиграть. Груз ответственности, конечно, ощущаем, так как играем дома. Но мы готовы и психологически, и физически показать свой максимум. В каких условиях комфортно тренироваться — со зрителями или нет? Я об этом не думаю, мне без разницы. Болельщикам приятно, что они могут на нас посмотреть. Переезды — это не сложно, мы готовы. Тем более что в чемпионате России постоянно так играем. Сегодня прилетаем в Питер, у нас будет теоретическое занятие, на котором разберём новозеландцев. По составу соперника не могу ничего сказать, знаю о нём только из новостей.
Что мне больше всего нравится в нашей команде? Думаю, все знают о русском духе. У нас есть хороший шанс проявить себя, и этот турнир даёт возможность завоевать трофей. Кубок есть кубок. Ко всем соперникам относимся серьёзно, сейчас не думаем о Португалии. Всё внимание — к игре открытия с Новой Зеландией. Кто может стать главным героем? Трудно сказать, мы одна команда, и выделять кого-то я бы не хотел», — передаёт слова Тарасова корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
Расписание Кубка конфедераций можно посмотреть на «Чемпионате».
Видео также можно посмотреть на «Чемпионате».