Форвард сборной Новой Зеландии Барбарусес: вспоминаю лишь хорошее о Владикавказе

Нападающий сборной Новой Зеландии Коста Барбарусес, известный в России по выступлению за «Аланию» с 2011 по 2013 год, вспомнил о своём периоде во владикавказской команде.
«Я играл во второй по силе лиге: техника там была в порядке, а команды показывали силовой футбол — мне было немного тяжело. Мы были хорошей командой с сильными игроками. Это был важный опыт. Я был молод, когда приехал в «Аланию». Немного скучал по России. Я неплохо провёл время в России, правда, было довольно тяжело. Я был очень молод, мне едва исполнился 21 год, так что переезд дался непросто. Но, оглядываясь назад, я вспоминаю только хорошее о Владикавказе. Жизнь там, правда, очень сильно отличалась от жизни в Новой Зеландии. В общем, для меня это был хороший опыт. В противном случае я бы никогда не побывал на Кавказе (улыбается).
Я довольно комфортно себя ощущал во Владикавказе. Никогда не сталкивался ни с какими опасностями. У клуба была хорошая инфраструктура и обслуживавший персонал. Практически всё время я проводил дома и на клубной базе, так что ничего особенного не замечал. К счастью, я не попадал в сложные ситуации.
Конфликты, насилие, грабёж? Нет-нет. Вы что? Я очень миролюбивый и спокойный человек. Честно говоря, я ехал туда с опаской, потому что слышал про то, что на Кавказе неспокойно, много вооруженных людей. Но, как уже сказал, у меня там не было никаких проблем", — сказал Барбарусес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Тубольцевой.