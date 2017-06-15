Форвард Новой Зеландии: с Россией ассоциируется матрёшка, пельмени и футбол

Нападающий сборной Новой Зеландии Коста Барбарусес, известный в России по выступлению за «Аланию» с 2011 по 2013 год, назвал три вещи, с которыми у него ассоциируется Россия. Сборная Новой Зеландии станет первым соперником российской национальной команды на Кубке конфедераций, который стартует 17 июня.
«С Россией ассоциируется вот эта кукла, которую открываешь, а там ещё одна. Матрёшка? Да, она. Еще не могу вспомнить название еды. Похожи на вареники, а внутри мясо. Пельмени? Я много их съел в России (улыбается).
А третья вещь… Водка? Нет, это слишком для меня (смеётся). Третья всё-таки футбол – я приезжал сюда из-за этого», — сказал Барбарусес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Тубольцевой.