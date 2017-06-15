Иашвили: из-за кризиса в стране привлечь инвестора в «Торпедо» крайне сложно

Член совета директоров московского «Торпедо» Валерий Иашвили рассказал, как продвигаются поиски инвестора для клуба, перед которым стоит задача выхода в ФНЛ.
«Бюджет есть, задача — выход в следующий дивизион. Очень важно привлечение инвестора. Город оказывает условия, выделяет землю, но серьёзного инвестора сейчас нет. Ведём переговоры с отдельными организациями, но пока не очень успешно. В связи с кризисом в стране привлечь инвестора крайне сложно. Потенциально они есть, но пока находимся в процессе переговоров.Город будет содействовать реконструкции стадиона. Если мы решим задачу выхода в следующий дивизион, то дальше будем надеяться на большую помощь города. Очень многое зависит от города», — передаёт слова Иашвили корреспондент «Чемпионата» Кирилл Поляков.