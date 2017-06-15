Президент «Торпедо»: главная проблема — уход болельщиков и лишение стадиона

Президент московского «Торпедо» Александр Тукманов рассказал о проблемах, которые в настоящее время стоят перед столичной командой.
«Сегодня не все лестно отзываются о команде. Таковы реалии. Команда сегодня — это акционерное общество. Есть спонсоры — ЗИЛ и коммерческая структура, которая на данный момент нас не финансирует. Нет средств. Надо отдать должное городу и заводу — финансируют достаточно, чтобы мы могли двигаться вперёд, но мы не справились со спортивной составляющей. Главная проблема — уход болельщиков и лишение стадиона. Стадион разрушается.
Надеемся, что владельцы стадиона (Московский Кредитный Банк) найдут возможность для реконструкции и мы сможем вернуться. Мы настроены решительно. Колыванов — опытный тренер, который добился хороших результатов. Также наши ветераны — основа и опора клуба. У нас хорошая команда", — передаёт слова Тукманова корреспондент «Чемпионата» Кирилл Поляков.