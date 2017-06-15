Кавазашвили: в сегодняшней ситуации с «Торпедо» виновато руководство клуба

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили, выступавший за «Торпедо», высказал мнение по поводу нынешней ситуации в московской команде.
«В сегодняшней ситуации виновато руководство клуба. Скачкообразное выступление команды очень огорчает. Менеджеры не готовы на высоком уровне руководить командой, до сих пор не смогли найти постоянного спонсора. Разговорами ничего не решить. С „Торпедо“ ничего не происходит. Я очень хочу, чтобы команда 60-х годов вернула своё лицо», — передаёт слова Кавазашвили корреспондент «Чемпионата» Кирилл Поляков.
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