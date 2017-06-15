Сборная России готовится к матчу с Новой Зеландией. Фоторепортаж

15 июня в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» национальная команда России провела очередное тренировочное занятие в рамках подготовки к матчу первого тура Кубка конфедераций—2017 со сборной Новой Зеландии в группе А. Участие в занятии приняли все футболисты, которые есть в распоряжении главного тренера.
Встреча состоится 17 июня в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» и начнётся в 18:00 по московскому времени.
Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с тренировки сборной России, подготовленные специальным фотокорреспондентом Дмитрием Голубовичем.