Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на чемпионате мира — 2018

Стали известны имена двух новых послов Санкт-Петербурга на чемпионате мира — 2018. Ими стали нападающий «Зенита» Александр Кержаков, а также президент федерации футбола Санкт-Петербурга Анатолий Турчак. Об этом Welcome2018 сообщил пресс-секретарь комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Эдуард Дворкин.
Кержаков является воспитанником академии «Зенита» и играл за основную команду в 2001-2006 годах и с 2010 года по настоящее время. Кержаков — лучший бомбардир в истории российского футбола, на его счету 233 гола. Также он лучший бомбардир в истории «Зенита» (161) и сборной России (30).
Турчак является президентом федерации футбола Санкт-Петербурга и членом исполкома Российского футбольного союза.