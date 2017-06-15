Сборная Португалии провела первую тренировку в России

Сборная Португалии продолжает подготовку к Кубку конфедераций, который стартует 17 июня. Накануне действующие чемпионы Европы прибыли в Казань, а 15 июня провели первую тренировку. Об этом говорится на официальной странице португальцев в «Твиттере».
Сборная Португалии попала в группу А вместе с Россией, Мексикой и Новой Зеландией. Первый матч на Кубке конфедераций подопечные Фернанду Сантуша проведут 18 июня против Мексики.
Расписание Кубка конфедераций можно посмотреть на «Чемпионате»
Фото с тренировки также можно посмотреть в «Твиттере»
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