Начо: следующий сезон будет для «Реала» намного труднее минувшего

Защитник мадридского «Реала» Начо не сомневается в том, что следующий сезон окажется для команды очень сложным. По итогам последнего сезона подопечные Зинедина Зидана выиграли клубный чемпионат мира, Лигу чемпионов и Примеру.
«Последний сезон был успешным не только на командном уровне. Я сам также сыграл очень удачно. Но следующий сезон будет для «Реала» намного труднее минувшего. Ведь мы должны будем защитить наши титулы, а это всегда трудно. Но у нас есть силы, желание и большие надежды», — приводит слова Начо AS.
Начо: С. Рамос уже сказал, что «Реалу» не нужны большие изменения, и я согласен