Бутенко: вопрос об использовании видеопомощников в РФПЛ стоит на повестке дня

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко поделился мнением о возможном использовании видеопомощи арбитрам (VAR) в России.
«Прежде чем планировать внедрение системы видеопомощи арбитрам в России, необходимо обеспечить все стадионы специальной аппаратурой. На сегодняшний день она не может быть использована в силу определённых обстоятельств. Это и финансовая составляющая, и материальная база. ФИФА оставит всю аппаратуру в распоряжении стадионов. Думаю, что на трёх аренах она наверняка останется, а с «Фишта», возможно, перенесут. Нельзя, чтобы на одних стадионах система была введена, на других – нет.
Со стороны РФС идут разговоры об использовании видеопомощи арбитрам. Вопрос стоит на повестке дня, но он не настолько скоротечен, как хотелось бы. Ведь нужна воля не только руководителя РФС, но и футбольных клубов и Премьер-Лиги, которым придётся пойти на финансовые затраты. Соответственно, решение должно быть совместным.
Сейчас систему опробуют на матчах Кубка конфедераций, а затем на основе этого РФС будет рассматривать дальнейшие шаги. То же самое касается и системы взятия ворот. Заинтересованность во внедрении есть. Считаю, что эту тенденцию, которую проявляет ФИФА, не остановить. Вопрос только в том, сколько денег необходимо на это выделить. Думаю, что только на одну аппаратуру надо выделить 1,5-2 миллиона долларов. Кроме этого нужны затраты и на обслуживание. Ведь это не просто работа ассистента, который управляет курсором. К тому же их должно быть минимум двое, и они несут ответственность за принятие решений. Ведь от той информации, которую они дают по радиосвязи главному арбитру, зависит то, какое решение будет в итоге принято», — сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.