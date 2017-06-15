Роналду: лучшим ответом является молчание

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду написал на своей странице в социальной сети «Инстаграм» слова, которые многие СМИ связывают с его делом о невыплате налогов
«Лучшим ответом является молчание», — написал Роналду.
Футболист сборной Португалии обвиняется в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн в период с 2011 по 2014 год. В частности, пресса сообщает, что футболист сделал это посредством общественной организации, которую создал в 2010 году. Роналду обвиняется в неуплате тех денег, которые получал от своих имиджевых прав. В целом же игрок обвиняется в четырёх преступлениях против налоговых органов Испании.