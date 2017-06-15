«Наполи» отказался продать Кулибали в «Челси» за € 60 млн

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали по-прежнему интересен «Челси». В конце апреля лондонцы предложили неаполитанцам € 43 млн, но получили отказ.
Corriere dello Sport пишет, что «Челси» улучшил предложение, подняв трансферную сумму до € 60 млн, однако «Наполи» отклонил его. Источник отмечает, что руководство неаполитанцев будет отвергать любые последующие запросы и хочет сохранить игрока.
Сам Кулабили, который в сентябре продлил контракт до 2021 года, ранее признался, что хотел бы поиграть в АПЛ, но планирует остаться в «Наполи».
«Наполи» готов продать Кулибали за € 60 млн