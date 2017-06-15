Крапивка: у Гогниева закончился контракт, «Кубань» ведёт переговоры о новом

Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что нападающий Спартак Гогниев расторг контракт с клубом.
«У Спартака Гогниева закончился контракт с «Кубанью», он его не расторгал. Клуб желает сохранить игрока в команде. На данный момент мы находимся в стадии переговоров. Мы предложили Гогниеву новый контракт, ждём от него ответа. Если у Спартака будет заинтересованность в этом, то сделка состоится», — сказал Крапивка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.
36-летний Спартак Гогниев играет за «Кубань» с 2016 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 23 матчах и забил 10 голов.