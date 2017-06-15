Гогниев: расторг контракт с «Кубанью», клуб должен зарплату за 5 месяцев

Нападающий «Кубани» Спартак Гогниев сообщил, что расторг контракт с краснодарским клубом. Ранее генеральный директор Геннадий Крапивка рассказал, что у Гогниева истёк срок договора и никто соглашение не расторгал.
«Я расторг контракт с „Кубанью“. Передо мной была задолженность по зарплате за 5 месяцев. Мне дали бумажку, согласно которой клуб обещает погасить передо мной долги. Будущее? Пока сказать нечего», — сказал Гогниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
36-летний Спартак Гогниев играл за «Кубань» с 2016 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 23 матчах ФНЛ и забил 10 голов.