Товарищеский матч «Рубин» — «Марибор» 16 июня не состоится

Запланированный на 16 июня товарищеский матч между «Рубином» и «Марибором» не состоится. Об этом сообщил официальный «твиттер» казанского клуба.
На первом сборе «Рубин» сыграет одну игру — 20 июня против словенского клуба «Целе», который по итогам минувшего сезона занял пятое место в местном чемпионате.
Ранее стало известно, что «Рубин» 10 июня начнёт первый сбор в Австрии, который продлится до 20 июня, второй сбор пройдёт с 25 июня по 8 июля. По итогам минувшего розыгрыша российской футбольной Премьер-Лиги казанский «Рубин» занял девятое место в турнирной таблице.
«Рубин» 16 июня сыграет товарищеский матч с «Марибором»