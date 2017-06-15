Полузащитник сборной Новой Зеландии: должны сдерживать Смолова в матче с Россией

Полузащитник сборной Новой Зеландии Майкл Макглинчи рассказал о подготовке к старту Кубка конфедераций и предстоящей стартовой встрече с командой России 17 июня в Санкт-Петербурге.
«Мы смотрели последние несколько матчей России. Это очень сильная команда. Среди игроков соперника выделил бы Смолова. Мы должны сдерживать его, будем сфокусированы на его игре. У нас пока не было
возможности побывать на новом стадионе в Санкт-Петербурге, завтра впервые побываем там. Но выглядит стадион потрясающе», — передаёт слова Макглинчи корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Сборная Новой Зеландии на Кубке конфедераций попала в группу А, вместе с Россией, Португалией и Мексикой. Расписание турнира можно посмотреть на «Чемпионате».