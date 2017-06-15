Маурисио: уверен, Россия может провести один из лучших чемпионатов мира

Полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио выразил уверенность, что Россия может провести один из лучших чемпионатов мира в истории, и рассказал, как проходит подготовка к турниру в Санкт-Петербурге, где базируется его команда.
«Люди только и говорят о мировом первенстве, ожидая лучших игроков со всего мира, часы с обратным отсчётом идут полным ходом. В Санкт-Петербурге всё дышит футболом, мосты украшены, часто можно встретить талисман турнира. Я уверен, что Россия может провести один из лучших чемпионов мира в истории», — цитирует Маурисио Terra.
Чемпионат мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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