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Сборная России встретилась с детдомовцами перед Кубком конфедераций

15 июня 2017, четверг. 15:06. Футбол

Футболисты сборной России и главный тренер команды Станислав Черчесов встретились с воспитанниками двух детских домов — Мытищинской школы музыкального воспитания и Шаховской школы-интерната, передаёт корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов из отеля сборной Lotte.

Юные футболисты, участники открытых соревнований среди детских домов «Будущее зависит от тебя», пожелали национальной команде удачи на Кубке конфедераций. Игроки сборной России раздали автографы и сфотографировались со всеми желающими, а нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов и защитник «Спартака» Георгий Джикия вручили детям подарки от РФС — футбольную экипировку.

Кубок конфедераций пройдёт в России с 17 июня по 2 июля. Расписание турнира можно посмотреть на «Чемпионате».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Футбол Георгий Джикия Фёдор Смолов Кубок конфедераций РФС ЧМ-2018
Новости. Футбол
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