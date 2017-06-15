Смолов: бесстыдно и самонадеянно говорить о победе сборной России на КК-2017

Нападающий Фёдор Смолов высказал мнение о шансах сборной России на предстоящем Кубке конфедераций, а также поделился характеристикой о главном тренере национальной команды Станиславе Черчесове.
«Было бы бесстыдно и самонадеянно говорить о победе на турнире. Мы играем дома и хотим победить в каждой игре перед нашими болельщиками.
Черчесов — это современный, очень строгий и уверенный в себе тренер. Я пришёл к выводу, что навыки его обучения приходят из Германии", — приводит слова Смолова Kicker.
На групповом этапе КК-2017 сборная России сыграет с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики.
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