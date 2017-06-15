Заявки на паспорт болельщика подали жители более чем 1700 населённых пунктов РФ

Заявки на получение паспортов болельщика уже подали жители более чем 1700 населённых пунктов России. Таким образом, города, в которых пройдёт Кубок конфедераций 2017 года (Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи), посетят туристы из всех федеральных округов России.
Больше всего заявок на получение Fan ID пришло из Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Сочи, Московской области, Нижнего Новгорода, Краснодара, Самары, Екатеринбурга, Перми, Уфы.
«Большая часть болельщиков уже получила паспорта. Это можно сделать как в центрах выдачи в городах — организаторах турнира, так и по почте. Доставку в выделенные отделения почтовой связи в 52 городах России и выдачу паспортов болельщика в них организовала «Почта России», — цитирует заместителя директора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрея Романкова сайт Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.