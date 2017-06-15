Нигматуллин: игра только выиграет от жёсткого контроля за правилом 6 секунд

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал заявление Марко ван Бастена о том, что судьи на Кубке конфедераций — 2017 будут внимательнее следить за соблюдением вратарями правила шести секунд.
«Если правило есть, значит за ним нужно следить. Конечно же, зачастую вратари гораздо дольше вводят мяч в игру. Но я думаю, что шести секунд вполне достаточно для этого. Сейчас всё стремится к тому, чтобы сделать футбол динамичнее. Но, конечно, в зависимости от хода матча вратари стараются мяч подержать, идут на различные ухищрения, чтобы контролировать мяч подольше. Но я поддерживаю это правило, игра от этого должна только выиграть», — сказал Нигматуллин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.