Тухель отказался возглавить «Саутгемптон»

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель решил отказаться от предложения возглавить «Саутгемптон». Как сообщает Sky Sports, 43-летний специалист не против продолжить карьеру в Англии, однако его интересует работа с клубом, который будет выступать в Лиге чемпионов
Ранее руководство клуба отправило в отставку француза Клода Пюэля. Также в СМИ сообщалось, что в числе кандидатов на пост нового наставника «Саутгемптона» бывший главный тренер «Байера» Роджер Шмидт и аргентинский специалист Маурисио Пеллегрино.
«Саутгемптон» может пригласить Тухеля вместо Пюэля на пост главного тренера