Облак: хорошо чувствую себя в «Атлетико», буду играть здесь в следующем сезоне

Голкипер «Атлетико» Ян Облак не собирается уходить из команды. В услугах 24-летнего словенца заинтересован «ПСЖ», но вратарь хорошо чувствует себя в мадридском клубе.
«Я хорошо чувствую себя в «Атлетико» и буду продолжать играть здесь в следующем сезоне. В футболе никогда не знаешь, что может произойти до последнего дня закрытия трансферного окна, но я чувствую, что мой дом в Мадриде», — цитирует Облака Goal.
В «Атлетико» Ян Облак играет с 2014 года. Контракт с «матрасниками» действует до конца сезона-2020/21.
«ПСЖ» предложил за Облака € 75 млн, но «Атлетико» отклонил предложение