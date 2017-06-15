Мбаппе встретится с руководством «Монако», чтобы определиться по своему будущему

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе в ближайшие часы встретится с руководством клуба, чтобы принять решение относительно своего будущего, сообщает L'Equipe.
По информации издания, 18-летний француз имеет ещё два года по контракту с «Монако», однако намерен прояснить ситуацию по своему будущему. На этой неделе Килиан после товарищеского матча сборной Франции с командой Англии (3:2) сообщил: «Посмотрим, что будет в будущем, я не являюсь свободным игроком».
Ранее сообщалось об интересе к Мбаппе со стороны «Реала», «Манчестер Сити» и «Арсенала». По данным испанских СМИ, мадридский клуб рассматривает возможность покупки Мбаппе и его аренду в «Монако».