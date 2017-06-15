Агент Дриусси: об интересе «Зенита» и «Локомотива» слышу впервые

Ролим Кармо, агент нападающего «Ривер Плейт» Себастьяна Дриусси, прокомментировал информацию об интересе к аргентинцу со стороны «Зенита» и «Локомотива».
Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил за 21-летнего форварда € 20 млн, а «Локомотив» готов заплатить € 15 млн.
«Зенит» заплатит 20 млн евро за Дриусси? Ничего об этом не знаю, впервые слышу. «Локомотив»? То же самое. На Себастьяна смотрят несколько европейских топ-клубов, которые всерьёз заинтересованы в его трансфере. Останется ли он в «Ривер Плейте»? Скорее всего, Дриусси переедет в Европу", — приводит слова агента «Спорт день за днём».
В Аргентине утверждают, что «Локомотив» включился в гонку за форварда Дриусси