Фурсенко — о Данни: из «Зенита» уходит самый мощный легионер в истории клуба

Председатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал уход из петербургского клуба полузащитника Мигела Данни. Сегодня на Манежной площади в Санкт-Петербурге проходит встреча 33-летнего португальца с болельщиками.
«Тяжело говорить, сегодня от нас уходит самый мощный легионер в истории клуба. Данни навсегда останется в ваших сердцах. Мы любим Данни и желаем ему удачи. Надеюсь, Мигел приедет к нам на футбольный матч и весь стадион будет его приветствовать», — передаёт слова Фурсенко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Данни: хотел закончить карьеру в Петербурге, но это футбол, так бывает