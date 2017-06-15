Фурсенко: «Зенит» не ведёт переговоров с Денисовым

Председатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что петербургский клуб не ведёт переговоров с полузащитником «Локомотива» Игорем Денисовым.
Ранее сообщалось, что «Зенит» приступил к переговорам по поводу возвращения 33-летнего Денисова. Отмечалось, что сине-бело-голубые якобы хотят арендовать футболиста на один сезон.
«Всё возможно в этом мире. Переговоры с Денисовым не ведутся», — передаёт слова Фурсенко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
«Мы вернули наших воспитанников. Мы проводим линию, чтобы наши воспитанники играли. Сейчас Сарсания главным образом будет заниматься именно этим. Будут ли ещё подобные приобретения? Посмотрим. Пока мы не ведём переговоров. Может, завтра с кем-то начнём», — передаёт слова Фурсенко корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.
За «Зенит» Денисов выступал с 2001 по 2013 год. В составе петербургской команды полузащитник выигрывал чемпионат России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.